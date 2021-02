Glücklich gehen: Der Spaziergang ist besser als sein Ruf

10.000 Schritte sollst du gehen, lautet das gängige Bewegungsmantra, weshalb ambitionierte Schrittmacher ihre Tracker checken, um zu schauen, wie viele Geh-Punkte sie gehamstert haben: „Ziel erreicht.“ Und falls nicht? Auch kein Problem. Denn wissenschaftlich betrachtet fehlt es an harten Daten für das 10.000-Schritte-Mantra. So wurde etwa in einer Studie der Harvard Medical School untersucht, wie viel Frauen über 62 tatsächlich gehen müssen, um länger zu leben. Es zeigte, dass bereits 2.000 Schritte für Menschen, die sich sonst nicht viel bewegen, lebensverlängernd wirken können. Aktivere hingegen profitieren von 7.500 Schritten pro Tag. Die WHO empfiehlt 150 Minuten „moderate Bewegung“ pro Woche, mit Verweis auf das Gehen.