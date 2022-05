Zu Besuch im Depot des Wien Museums: Eine Lade für Brahms' Unterhose

„Traue keinem über 130“ – ein historisches Wahlplakat aus dem Deutschland der 1970er-Jahre hängt am Arbeitsplatz von Andreas Sommer neben meterhohen Rolltoren. Der Mann selbst steht im Verpackungsraum, umringt von Bildern und Kisten, deren Wert wohl so manches Jahresgehalt übersteigt.

Sorgfältig wickelt er die Bilder aus Seidenpapier. Andere waren in Karton oder Luftpolsterfolie eingepackt gewesen. Wenige Wochen zuvor waren die Kunstwerke in speziellen Klimakisten an diverse Ausstellungen gegangen. Nun sind sie zurück.