Ehemaliger Dienstwagen der Wiener Bürgermeister wird restauriert

Dem Wiener Bürgermeister wird gemeinhin ein gesundes Selbstbewusstsein nachgesagt – egal, wer gerade das Amt innehat. Das dürfte auch schon bei Johann Kaspar von Seiller so gewesen sein, dem im Jahr 1851 ersten frei gewählten Bürgermeister Wiens.

Dieser gab nämlich einen großen Galawagen in Auftrag, um – wie auch in anderen Großstädten üblich – bei feierlichen Anlässen glänzen zu können. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In Bauweise, Farbenpracht und Ausstattung stand die Kutsche den aristokratischen Galacoupés nicht nach.

Nur die kaiserlichen Wägen sind noch prunkvoller gewesen, sagt Michael Formanek. Der Restaurator bringt die Kutsche gerade auf Vordermann. Sie soll eines der Highlights werden, wenn das Wien Museum am Karlsplatz 2023 wieder eröffnen soll.