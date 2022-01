Programm:-Ausblick: Das Wien Museum, wohin man auch blickt

Vom Wien Museum in der Einzahl zu sprechen, wird ihm eigentlich nicht gerecht. TatsĂ€chlich hat die Kultureinrichtung an allen Ecken und Enden der Stadt die Finger im Spiel. Das zeigte sich einmal mehr bei der gestrigen ProgrammprĂ€sentation mit Direktor Matti Bunzl, Finanzdirektorin Christina Schwartz und KulturstadtrĂ€tin Veronika Kaup-Hasler (SPÖ) fĂŒr das Jahr 2022. Ein Überblick ĂŒber die anstehenden Projekte.

Wien Museum neu: Bis Ende des Jahres soll der Großteil der Bauarbeiten des Wien Museums am Karlsplatz abgeschlossen sein. Als NĂ€chstes stehen die Errichtung eines Pavillons, die Montage einer neuen Natursteinfassade und die Fertigstellung des 3. und 4. Obergeschoßes an. Die Eröffnung der Dauerausstellung ist fĂŒr 2023 geplant.

Pratermuseum: Das zweite Bauprojekt, das neue Pratermuseum an der Straße des 1. Mai, steht in den Startlöchern. Hier steht die Ausschreibung fĂŒr das zustĂ€ndige Bauunternehmen an.