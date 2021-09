Schicksalhafte Seide: Wien Museum restauriert Pompejanischen Salon

Im Original rosa

Das Projekt sei sehr komplex, so Restauratorin Meierhofer, und deshalb habe man eine ganze Reihe von Experten hinzugezogen. So auch für die Holzverarbeitung, um die Fassung – zu Grillparzers Zeiten übrigens rosa – in den Originalzustand zurückversetzen zu können.

Beim Pompejanischen Salon handelt sich übrigens um die einzige in einem Wiener Museum ausgestellte Raumausstattung aus bemalter Seide. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung des Wien Museums im Herbst 2023 soll sie wiederhergestellt sein.

Wer bis dahin nicht auf seidigen Glanz verzichten möchte, muss sich bis dahin wohl mit selbstgemalten Tüchern begnügen.