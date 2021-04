Großputz im Maßstab 1:450: Wiener Stadtmodell wird restauriert

Spezialgeräte zum Putzen

Auch so manche vergangene Restauration hat mehr angerichtet als geholfen: Einige Parks seien zum Beispiel nachträglich grün grundiert worden, so Gruber. Dabei wurden Blumenrabatte – also wichtige Details – übermalt. Gruber hat sie nun freigelegt.

Die gegenwärtige Hauptarbeit ist das Putzen: Mit Feinstaubsaugern, Pinseln, Spezial-Schwämmen und Wattestäbchen wird der jahrzehntealte Staub abgenommen. Damit sich dieser künftig nicht mehr so festsetzen kann, bekommt das Modell vor seiner Rückkehr auf den Karlsplatz einen Glassturz.