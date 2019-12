Wien Museum greift den Bezirksmuseen unter die Arme

Das Hochrad von Eduard Engelmann, Gründer der ersten Freiluft-Kunsteisbahn in Hernals.

Ein Brief von Johann Strauß an die Gebrüder Schrammel.

Das Signalhorn eines Weinhüters.

Es sind kuriose Exponate, die man im Bezirksmuseum Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74) entdecken kann.

Aber schon die Räumlichkeiten an sich haben musealen Charakter. Elektronische Medien oder Audioguides sucht man vergeblich. So liebevoll das Museum von Leiterin Trude Neuhold betreut wird: Es fehlt an Modernität.

Zusätzliches Budget

Das soll sich nun ändern. Die Stadt Wien hat beschlossen, dass das Wien Museum den Bezirksmuseen unter die Arme greifen wird. Nachdem das Budget jahrelang schrittweise angepasst worden war, sei es Zeit für „einen großen Wurf gewesen, meinte Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) am Dienstag.