Miniatur-Kunst: Lego spielen mit Wiens Prachtbauten

„Die wahre Kunst“, um so klein wie möglich zu bauen, erklärt Gach, sei aber „das Reduzieren aufs Wesentliche“. Darum nehme die Planungsphase zwei Drittel der Zeit in Anspruch. „Es geht darum, herauszuarbeiten, was man alles weglassen kann, damit das Gebäude noch erkennbar ist.“ Und darum, mit welchen Lego-Elementen Gebäudeteile, Fensterbögen und Fassadendetails am besten umsetzbar sind.