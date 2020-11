Providentiabrunnen verlässt Belvedere: Der Umzug der alten Dame

Erst stand der Barockbrunnen von Georg Raphael Donner im Oberen, seit den 1950er-Jahren im Unteren Belvedere. Der Providentiabrunnen am Neuen Markt hingegen ist eine Kopie aus Bronze.

Nun rollt ein Gabelstapler mit der Figur der römischen Göttin in einem Käfig über den Hof in Richtung eines Lkw. Sie und die restlichen Brunnenteile – darunter mehrere Putti (ein Putto ist eine meist nackte Skulptur in Kindergestalt, Anm.) sowie die vier Flussfiguren, die die Ybbs, die Enns, die Traun und die March symbolisieren, – bekommen eine neue Heimat.