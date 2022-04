Großer Frühlingsputz im kleinen Stephansdom

1904 kam das Modell nach Wien – als Geschenk zum 60er von Bürgermeister Karl Lueger. Zu dieser Zeit wurde es im Historischen Museum der Stadt Wien im Rathaus, dem Vorgänger des Wien Museums, gezeigt.

Nach dessen Übersiedelung auf den Karlsplatz Ende der 1950er habe es in den Sälen schlicht an Raumhöhe gefehlt, um das Dom-Modell zu zeigen, sagt Békési: Es verschwand in Depots und wurde 1974 schließlich an die Pfarre abgetreten. Nun kehrt es heim.