Ein Hut zur Halbzeit auf der Wien-Museum-Baustelle

Die noch fehlenden, leichteren Stahlteile werden in den nächsten Tagen angeliefert, bis Mitte Dezember soll die Montage abgeschlossen sein. 2022 wird das Gerippe noch mit Betonelementen verkleidet.

Im „Hut“ sind auf 1.200 Quadratmetern künftig Sonderausstellungen zu sehen. Im dritten Stock werden Veranstaltungsräume und eine Terrasse mit Blick auf den Karlsplatz untergebracht. Letztere wird zu den Öffnungszeiten des Museums ohne Eintritt zugänglich sein.

Hightech Fenster

Die Dauerausstellung zieht in die drei Etagen des Haerdtl-Baus, der derzeit saniert wird. Bereits eingebaut wurden neue Fenster, die laut Projektleiter Fruhauf in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt konzipiert wurden: „Wir kommen optisch so nah wie möglich an die Originale heran.“