Zahlenspiele: Neue Broschüre bietet Wissenswertes über Wien

Wien ist nicht nur Heimat von 1,9 Millionen Menschen. Hier leben auch 155 Ziegen, 9.500 Ziesel – und sogar 22 Fledermausarten. Das Statistikamt der Stadt, die MA23, hat auch heuer wieder den Folder „Wien in Zahlen“ veröffentlicht, der Wissenswertes ebenso wie Unterhaltsames bietet.

Wo liegt etwa die kürzeste Gasse, wo wird der meiste Wein angebaut und wie viele Menschen aus Samoa leben eigentlich in Wien? Beim nächsten Small Talk über die Stadt kann man jedenfalls mit allerlei Hintergrundwissen glänzen.

So erfährt man etwa, dass mit Anfang 2020 in Wien Menschen mit 184 verschiedenen Staatsangehörigkeiten vertreten waren. Die meisten Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft stammen aus Deutschland, Serbien und der Türkei. Kurios: Weniger als 5 Personen in Wien stammen aus Belize, Samoa oder Tuvalu.