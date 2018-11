"Echte Wiener" und Zuwanderer: Wer wohnt in welchem Bezirk?

Menschen mit ausländischem Geburtsort wiederum wohnen vor allem in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Brigittenau, in Margareten sowie in Favoriten. Der Anteil liegt in diesen Bezirken bei über 40 Prozent. Die meisten Einwanderer leben in Rudolfsheim-Fünfhaus: 48,4 Prozent der Menschen sind nicht in Österreich geboren. Zum Vergleich: Dort gibt es 34,8 Prozent gebürtige Wiener.

Auf Grätzel-Ebene findet sich der höchste Einwanderer-Anteil allerdings in Döbling, und zwar zwischen dem Bahnhof Heiligenstadt und der Muthgasse: 68,2 Prozent der dortigen Bewohner sind im Ausland geboren – aber nur 16 Prozent in Wien. Dies dürfte aber am dort angesiedelten Studentenheim liegen.

Und wohin zieht es die Menschen aus anderen Bundesländern, wenn sie nach Wien übersiedeln? Die „Zuagrasten“ zieht es in die Bezirke innerhalb des Gürtels – sagt zumindest die Statistik.

Konkret wohnen viele in Mariahilf, in Neubau, in der Josefstadt und am Alsergrund. Rund um die westliche Lerchenfelder Straße im 7. Bezirk stammen etwa 27,5 Prozent der Bewohner aus anderen Bundesländern.