Yudale-Bar will Österreichs erste rein koschere Bar sein

Längster Bartresen Österreichs

Ein weiteres neues Bar-Projekt nennt sich „The Tree“. Dort, wo früher das Café Extrablatt an der Ecke Schellinggasse/Johannesgasse in der Innenstadt war, soll bald ein weiterer Hotspot entstehen. Eine Bar mit Küche und dem längsten Bartresen Österreichs wird angekündigt. Daniel Schober (Kleinod, The Chapel, krypt) wird die Bar gemeinsam mit Kenan Koc (Bowl-Kette Kenny’s) in einigen Monaten öffnen.