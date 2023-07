Wütende Autofahrer: Klimaaktivisten marschieren über den Ring

Mit einem Protestmarsch blockieren Aktivisten der Letzten Generation Österreich in diesen Minuten den Wiener Ring. Der Demozug marschierte in Fahrtrichtung am Parlament vorbei.

Die Wiener Polizei ist bereits vor Ort, im Frühverkehr gibt es aber dennoch Probleme. Autofahrer sollten den Ring meiden. Der Protest dürfte - in Klimakleber-Manier - nicht angemeldet gewesen sein. Es ist daher nicht abzusehen, wie lange der Marsch noch dauert und wo er hinführt.

Es kam bereits zu heißen Diskussionen mit Autofahrern, die die Aktion kritisierten.

➤ Mehr lesen: Warum die Wut gegen Klimaaktivisten immer mehr in Gewalt umschlägt