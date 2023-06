"Letzte Generation" gegen Reiche: Robin Hood statt Klima-Kleber

Man habe deshalb bereits das "Messaging entsprechend angepasst". Hinter den Kulissen werde derzeit abgewogen, ob die "Letzte Generation" auch in Österreich die Stoßrichtung ihrer Aktionen ändert, ähnlich wie es in Deutschland jetzt geschehe. "Der Strategiewechsel kommt", ist sich die Sprecherin sicher.

Protestwelle in den Bundesländern

Die kommende Protestwelle werde in Österreich aber noch "klassisch" ausfallen, also mit Klebeaktionen und "Slow Marches". Hagen-Canaval: "Jetzt gehen wir erst einmal in die Bundesländer, ab Juli oder September sind wir dann wieder in Wien."