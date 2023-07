Letzte Generation: "Unsere Strategie geht voll auf"

Unser vordergründige Strategie ist es, mit aufsehenerregenden und provokanten Protesten die Warnungen der Wissenschaften vor der drohenden Klimakatastrophe in die öffentliche Debatte zu bringen. Diese Strategie geht voll auf: Der Name „Letzte Generation“, und damit die Klimakrise, kam im Mai in Österreichs Medien im Schnitt doppelt so oft vor wie der Name „Karl Nehammer“, der ein vielfaches an Budget hat. (Eine KURIER-Auswertung ergibt tatsächlich ein umgekehrtes Bild, Anm.)

Die Mehrheit der Österreicher ist für mehr Klimaschutz, aber gegen Klebeaktionen, was sagen Sie dazu?

Ersteres ist nicht korrekt: Nur 42 Prozent der Bevölkerung spricht sich laut Umfragen für mehr Maßnahmen zum Klimaschutz aus. Dass unsere Protestaktionen unbeliebt sind, ist eine Bedingung unseres Erfolges. Das Phänomen, dass die Überbringerin der unangenehmen Botschaft für schuldig befunden wird, kannten die alten Griechen schon vor 4000 Jahren als Kassandra. Jedenfalls ist uns wichtig, dass die Klimakrise ins Bewusstsein der Menschen dringt, unsere Beliebtheit ist nebensächlich.