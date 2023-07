"Letzte Generation" startet morgen erneute Protestwelle in Wien

In gewohnter Form soll in der kommenden Woche wieder der Wiener Frühverkehr blockiert werden, sagt David Sonnenbaum, Sprecher der "Letzten Generation". Und das trotz der Hitzewelle, die vor allem zu Wochenbeginn Temperaturen bis zu 36 Grad bringt. "Wir kleben uns aber sowieso während des Frühverkehrs fest. Da ist der Asphalt auch noch nicht so heiß", sagt Sonnenbaum. Protestiert wird also unabhängig von der Wetterlage.

Kühl- und Wärmepads

Sollte es den Aktivistinnen und Aktivisten dann doch zu heiß werden, gebe es "Kühlpads" für die Hände. "Im Winter nutzen wir auch oft "Wärmepads", sagt Sonnenbaum.

