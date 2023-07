Aktivisten picken wieder: Klimakleber blockieren Schwedenplatz

Die Klimaschutz-Aktion der Letzten Generation Österreich geht weiter. Am Montag um 8 Uhr klebten sich mehrere Aktivisten beim Schwedenplatz auf die Fahrbahn. Diesmal kündigten die Klimaschützer die Aktion öffentlich auf Twitter an, die Polizei wusste als vorab, dass es in dem Bereich zu einer unangemeldeten Versammlung kommen würde.