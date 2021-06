WU-Studierende befürchten eine einseitige Lehre

Die Studierenden sehen darin einen Abbau demokratischer Strukturen und fürchten, dass die Vielseitigkeit des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses leidet. Unter dem Namen „econburning“ wird derzeit gegen die anstehende Reform protestiert.

„Diese Entscheidung wurde still und heimlich ohne Beteiligung der Studierenden vorangetrieben“, kritisieren die Studierenden in ihrem Positionspapier. Ihre Befürchtungen machen sie an einem konkreten Beispiel fest: So wurde nämlich der Vertrag einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Instituts für Heterodoxe Ökonomie, das dem Departement Volkswirtschaft unterstellt ist, nicht verlängert. Unter heterodoxer Lehre versteht man im wissenschaftlichen Diskurs die kritische Auseinandersetzung mit dem „Mainstream“, darunter fallen beispielsweise auch feministische Ansätze.