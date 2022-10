Wo die neuen Wiener Einkaufsmeilen entstehen

Die zunehmende Verkehrsberuhigung in Wiens Stadtzentrum – so war in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören – sei Gift für die dort angesiedelten Einkaufsstraßen. Wenn man sich dort umschaut, ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Tatsächlich erfreuen sie sich wachsender Passantenzahlen, während die Einkaufsstraßen in den Außenbezirken mitunter ein trauriges Schattendasein, geprägt von Friseurläden und Kebab-Buden, fristen.

Zum Beispiel die Brünner Straße in Floridsdorf, die in den vergangenen Jahrzehnten ein Viertel ihrer Besucher verloren hat, wie die Wirtschaftskammer Wien in einer Analyse 2020 errechnet hat. Und das, obwohl die Bezirksbevölkerung zuletzt massiv angewachsen ist.

Gemeinsam mit der Stadt Wien will die Kammer jetzt dieses Ungleichgewicht beseitigen, indem sie das Förderwesen neu aufstellt. Denn bisher wurden die Mittel wie mit der Gießkanne über die gesamte Stadt verteilt, wie Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag bei der Präsentation betonte. Soll heißen: Jenen in der florierenden Innenstadt (wie etwa die Kärntner Straße oder der Kohlmarkt) standen genauso viele Mittel für diverse Attraktivierungsmaßnahmen zu wie den mitunter recht tristen Einkaufsmeilen in der Peripherie.