Wiener Einkaufsstraßen: Innen Aufbruch, außen Abbruch

Bei den Auswirkungen der Pandemie gibt es eklatante Unterschiede zwischen den Einkaufstraßen in Innen- und Außenlagen. Das zeigt der neueste Marktbericht von Otto Immobilien.

Demnach sei in den Top-Lagen des Goldenen H – also zwischen Hofburg, Kohlmarkt, Graben, Rotenturmstraße und Kärntner Straße – sogar eine gewisse Aufbruchstimmung erkennbar. Das lässt sich anhand der Neuvermietungen festmachen. Bekannte Marken wie Liebeskind, Huawei oder Balenciaga hätten dort Geschäftsflächen angemietet.

„Grundsätzlich war noch nie so viel Bewegung in unseren Einkaufszonen zu beobachten wie zuletzt“, sagt Anthony Crow, Retail-Teamleiter bei Otto. Während es in der Innenstadt boomt, geht die Bewegung in den Außenbezirken aber in die Gegenrichtung. In den B- und C-Lagen seien vermehrt Geschäftsschließungen und entsprechende Leerstände zu erkennen.