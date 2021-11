Reges Treiben am letzten Einkaufstag vor Lockdown

"Starker Tag"

In Westösterreich hat der ab Montag bevorstehende Lockdown ebenfalls zu einer hohen Frequenz der Einkaufszentren geführt. So war etwa Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum - der Messepark in Dornbirn - von der Früh weg ausgezeichnet besucht, im Innsbrucker DEZ fing der Tag „mit einer guten Frequenz“ an - mit einer weiteren Steigerung wurde am Nachmittag gerechnet. „Man spürt, dass ab Montag wieder Lockdown herrscht“, sagte Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser.

Dünser sprach von „sehr, sehr gutem Besuch, es ist ein ganz starker Tag“. Die Parkplätze waren gegen Mittag zu 96 Prozent besetzt. Nichtsdestotrotz ging der Geschäftsführer von einem noch gesteigerten Andrang am Nachmittag aus. Der Samstagnachmittag ist üblicherweise die beste Einkaufszeit. Es seien genügend Ausweichparkplätze vorhanden, zeigte man sich im Messepark gerüstet.

Im DEZ war am Vormittag gegen 11.00 Uhr zwar „noch nicht die Hölle los“, das Einkaufsgeschehen wurde auf APA-Anfrage aber als „richtig gut“ beschrieben. Auch rechnete man damit, dass am späten Vormittag und am Nachmittag noch deutlich mehr Leute kommen könnten.