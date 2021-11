Lockdown in OÖ: "Die Spatzen haben es schon von den Dächern gerufen"

Es sieht nach Weihnachten aus in Linz: Über den Straßen hängt die Weihnachtsbeleuchtung, über den Geschäften Kränze und Bögen aus Tannenzweigen, oft verschönert mit einer glänzenden Weihnachtskugel.

Im Geschäft von Petra Winkler (54) am Hauptplatz schillert es auch. Am Verkaufstisch liegen goldene Weihnachtskugeln auf, weiter hinten in einem Regal silberne Keksausstecher, sogar in Traktorform.