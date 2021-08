Einkauf und mehr: Schlüsselfaktor Supermarkt

Anfang 2021 begann die Politik schließlich, diese Sammelpunkte für ihre Zwecke zu nutzen. Im Februar wurde die „Alles gurgelt“-Initiative in Wien gestartet, mittlerweile wurde sie auch auf Linz, Gmunden und Vöcklabruck ausgerollt. Zentral für den reibungslosen Ablauf sind dabei die Filialen des Rewe-Konzerns, bei denen man die kostenlosen PCR-Tests abgeben kann.

Niederschwellig

„Es war klar, dass man eine Möglichkeit schaffen muss, bei der die Menschen mit möglichst wenig Aufwand mitmachen können“, sagt Margaretha Gansterer, Logistik-Professorin an der Uni Klagenfurt, die „Alles gurgelt“ berät. Es seien keine zusätzlichen Wege nötig, beim täglichen Einkauf oder am Weg in die Arbeit komme man sowieso vorbei.

Österreich sei dahingehend in einer privilegierten Lage: „Wir sind in Europa dafür bekannt, ein extrem dichtes Netz an Lebensmittelhändlern zu haben“, sagt Gansterer. Der Erfolg spricht für sich: Allein in Wien wurden von Februar bis Juli mehr als vier Millionen PCR-Tests abgegeben. Dass darum auch beim Impfen auf Supermärkte zurückgegriffen wird, ist wenig verwunderlich.