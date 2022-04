Aufwärtstrend bei Wiens Einkaufsstraßen: Immer mehr Passanten

Der Osterhase brachte heuer nicht nur Eier, sondern sorgte auch für volle Einkaufsstraßen. Das zeigt eine von der Wirtschaftskammer Wien in Auftrag gegebene Frequenzzählung über Mobilfunkdaten, die dem KURIER vorliegt.

Mit mehr als 72.000 Passanten am Karsamstag in der Kärntner Straße liegt sie mehr als deutlich über dem Wert von 2019, damals konnten rund 44.000 Besucher gezählt werden. Und auch an den übrigen Tagen des Osterwochenendes lag 2022 eindeutig vor 2019.

Für die Kaufleute ein Grund zum Jubeln. „Wien ist wieder zurück und die Geschäfte in den Einkaufsstraßen beginnen sich wieder zu füllen“, sagt Handelsobfrau Margarete Gumprecht. Noch erfreuter zeigen sich allerdings die Touristiker. Denn die Anzahl der Touristen war besonders hoch – ein Lichtblick für sie – angesichts der angespannten Lage in der Stadthotellerie.