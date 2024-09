Wien-Umfrage: SPÖ mit Verlusten auf Platz 1, Knackpunkt ist Integration

Ähnliche Werte hat eine vom Standard in Auftrag gegebene Market-Umfrage Mitte August ergeben.

Die Türkisen sehen sich durch die Ergebnisse jedenfalls in ihrem Weg bestätigt. „Das wiederholte Ignorieren von Problemen in Wien hat zu einem langfristigen Vertrauensverlust in die Stadtregierung geführt. Der sogenannte Wiener Weg wurde zur Wiener Schieflage“, sagt Landesgeschäftsführer Peter Sverak.

Sicherheitsgefühl abgefragt

Es sei zudem entscheidend bei Sicherheit, Integration und Bildung nicht mehr wegzuschauen – die ersten beiden Bereiche wurden ebenfalls abgefragt.