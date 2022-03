Die Idee zum Delikatessen-Markt kam ihr in einem der unzähligen Lockdowns. Damals, 2021, als in Wien an jeder Ecke Pop-up-Gastro-Events aufpoppten und plötzlich die oberösterreichischen Spitzenköche eine Reise in die Bundeshauptstadt wagten, um die Wienerinnen und Wiener einzukochen, begann Hofmann, ihre Freunde auf Lockdown-Foodtouren durch die Stadt mitzunehmen. „Wir haben um 14 Uhr begonnen und uns bis zum Abend durchgefressen“, erzählt sie. Den Zeitplan für die Touren hat sie auf Google-Maps geteilt – und er fand breiten Anklang.

Die entscheidende Idee für das neue Kulinarikfest kam ihr trotzdem noch etwas später im Urlaub, als sie mit Steinauer beim Winzer saß, bei dem es zum Essen nur Mortadella-Brot gab. (Das sei dafür sehr gut gewesen.)

Gemeinsam fuhren die beiden regionale Produzenten ab, kehrten hier ein und machten dort Pause – fotografierten alles und teilten es auf einem eigenen Instagram-Account.