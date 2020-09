Feschmarkt-Gründerin: "Wir sind nicht ernst genommen worden"

Vor zehn Jahren hat Katrin Hofmann gemeinsam mit Barbara Daxböck den Wiener Feschmarkt gegründet. Seither ist viel passt. Den Feschmarkt gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, in Graz und in Vorarlberg.

Dabei hat der Wiener Magistrat den Feschmarkt anfangs nicht unbedingt gern gesehen. "Wir haben einen Bescheid bekommen, dass dieser Flohmarkt nicht anmeldungswürdig ist", sagt Katrin Hofmann.

Ein Gespräch über Feschsein, den Wiener Magistrat und wie das war, als der Feschmarkt in seinen Anfängen nicht so ganz ernst genommen wurde.