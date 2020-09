Pflanzen, Bücher, und Café: Neuer Concept Store in Wien

In der Neubaugasse in Wien hat ein neuer Laden eröffnet – ein Concept Store, in dem Pflanzen die Hauptrolle spielen. Pflanzen, Bücher und Designobjekte können Kunden dort kaufen und gleichzeitig noch einen Kaffee trinken.

Der neue Store Calienna - eine Wortkreation aus California und Vienna - will Wachstum im konkreten und im übertragenen Sinne fördern. Die Idee ist, dass "wenn man sich um eine Pflanze kümmert, man sich auch um sich selbst kümmert".