10 Jahre Feschmarkt: Wie zwei Frauen mit ihrer Idee eine Szene in Wien geschaffen haben

Damals, vor zehn Jahren, fand der erste Feschmarkt in Wien statt – in der Ottakringer Brauerei im 16. Bezirk. Am Freitag startet der Mode- und Designmarkt in sein Jubiläumsjahr – in einer etwas anderer Form, als man das sonst gewöhnt ist.

Aber die Geschichte des Feschmarkts und wie er zu dem geworden ist, was er ist, das ist auch eine andere, als man es gewöhnt ist.

Es war im Jahr 2009, als sich Barbara Daxböck (heute 38) und Katrin Hofmann (am Sonntag 38) kennengelernt haben. An der Tür zur sogenannten „alten Technik“ in der Ottakringer Brauerei.

Die „alte Technik“ ist tatsächlich jener Raum, in dem sich früher die technischen Gerätschaften der Brauerei befunden haben. Und in dem seit zehn Jahren der Feschmarkt stattfindet.