Tipps: Das sind die bekanntesten Mode- und Designmärkte Wiens

Jeder, der zum Markt will, muss seine Daten bekannt geben – aus Sicherheitsgründen.

Info: Fr. (21. 8.) von 14–22 Uhr, Sa. und So. 11–20 Uhr, Eintritt 5 Euro

2. Designmarkt Edelstoff

Seit 2012 gibt es den Designmarkt Edelstoff. Auch hier haben junge Kreative die Chance, ihre Waren zu verkaufen. Begonnen hat der Edelstoff in der Ankerbrot-Fabrik in Favoriten, mittlerweile findet er jedes Jahr zwei Mal in der Marx-Halle im 3. Bezirk statt.