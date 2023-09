Wiens Märkte: Touristisch, politisch und immer beliebter

Was nicht so recht klappen will, ist die Belebung der Märkte unter der Woche. Zu tief sind Freitag und Samstag als traditionelle Bauernmarkt-Tage verankert. Daran ändern konnten auch Sommerkinos, Musikprogramm oder Kinderevents bisher nichts.

Markt als Polit-Bühne

Beliebt sind Märkte zur politischen Inszenierung seit ÖVP-Chef Karl Mahrer. Nach dessen Videos, in denen er vor einer „Übernahme“ durch Migranten und „No-go-Zonen“ warnte, ließ sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) demonstrativ beim Markteinkauf ablichten.

➤ Mehr lesen: ÖVP-Chef Mahrer sorgt sich nun um den Viktor-Adler-Markt

Als bürgernah will sich die Stadtregierung auch mit einem Besuch bei der Langen Nacht der Wiener Märkte am 1. September geben. Parteichef Andreas Babler wurde vom Meidlinger Markt zum 150. Jubiläum am 15. September angefragt. Auch Grüne und Neos sowie Vertreter der Wirtschaftskammer stehen am Programm. Von der ÖVP hat sich bis jetzt noch kein Podiumsgast gefunden