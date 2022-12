Umbau am Wiener Naschmarkt: Die Markthalle kommt, ein Park aber auch

Ebenfalls überlegt werde, zwei neue Überplattungen über der U4 zu bauen, ähnlich jener ein Stück weiter stadtauswärts. Sie könnten, so Sima, die Durchlässigkeit zwischen den Bezirken erhöhen und weitere Grünbereiche, etwa rund um die Falcostiege, in den Platz integrieren.

Für den Flohmarkt stehen künftig 42 Prozent des Parkplatzes zur Verfügung. Allerdings soll der Platz, der während der Woche leer steht bzw als Parkplatz genutzt wird, künftig besser bespielt werden.

Im Konzept ist er als "multifunktionaler Freiraum" vorgesehen, an dem an flohmarktfreien Tagen verschiedene Aktivitäten möglich sein sollen - vom Freiluftkino über Fahrradkurse bis hin zu Lesungen und Outdoor-Yoga. Baumpflanzungen sollen auch in diesem Bereich für Begrünung sorgen.

Möglichkeit zur Bebauung

Wirklich spannend ist der Blick auf das Areal des Bauernmarktes: Hier will die Stadt die sogenannte Markthalle errichten - auch wenn das so explizit niemand mehr aussprechen will. Die Stadträtin hat nach langen Querelen das Wort "Markthalle" aus ihrem Vokabular gestrichen. Daher heißt es nun wie folgt: Im Gegensatz zum Naschmarkt-Parkplatz sehe der Masterplan "in diesem Bereich die Möglichkeit einer Bebauung vor". Hier soll ein "architektonischer Auftakt für den Naschmarkt" entstehen. Die neue Gestaltung soll "gut eingebettet sein in die historischen Gebäude", heißt es. Parkplätze wird es jedenfalls keine mehr geben.

Rund 5.000 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung. Der aktuell ansässige Bauernmarkt bleibe "selbstverständlich" im aktuellen Flächenumfang bestehen, beteuert die Stadträtin. Er werde in das neue Konzept integriert. Regionale Produzenten sollen hier weiter ihre Produkte anbieten. Der "bisher vernachlässigte Teil des Naschmarkts" solle zugleich aber zu einem "belibten und lebendigen Treffpunkt" werden.

Erste Ergebnisse im Frühjahr

Anfang des Jahres soll ein EU-weiter Realisierungswettbewerb starten. Das Ergebnis wird im Frühjahr erwartet.