Neun Ideen für den Naschmarkt-Parkplatz

In schönem Gelb steht die Tafel neben dem Aufgang der U-Bahn-Station. Fast könnte man meinen, es ist das Gelb des Widerstands.

Dort, an den Häusern entlang der Rechten und der Linken Wienzeile, hängen seit Monaten die gelben Transparente von „Freiraum Naschmarkt“. Seit Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) via KURIER verkünde hatte, auf dem Naschmarkt-Parkplatz eine Markthalle zu errichten, macht die Bürgerinitiative dagegen mobil.

Mit Erfolg.

Die Markthalle zwischen den Wienzeilen ist nun nicht mehr in Stein gemeißelt; was auf und mit dem 12.000 Quadratmeter großen Naschmarkt-Parkplatz passiert, wird nun in einem kooperativen Beteiligungsverfahren herausgearbeitet (siehe Info-Box am Ende des Textes).

Auf den gelben Tafeln stellt die Stadt seit gestern, Mittwoch, und noch bis 9. Mai das Ergebnis des Ideenwettbewerbs für die Neugestaltung des Parkplatzes aus. Die gelben Tafeln – sie sind quasi Symbole des Kompromisses.