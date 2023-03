Neues Video: ÖVP-Chef Mahrer sorgt sich nun um den Victor-Adler-Markt

Ein bisschen dazugelernt hat Karl Mahrer seit seinem umstrittenen Video vom Brunnenmarkt in Ottakring: Als er diesmal filmend am Victor-Adler-Markt in Favoriten unterwegs war, verzichtete er weitgehend auf kantige Sager gegen Migranten - sondern ließ lieber andere Menschen zu Wort kommen.

Im Gespräch mit mutmaßlichen Anrainern - zwei der spontan Befragten sind zufällig ÖVP-Bezirkspolitiker - dürfen diese die Sorgen um das migrantisch geprägte Grätzel äußern.