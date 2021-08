Wiens Indoor-Spielplätze für Schlechtwettertage

Wegen Regenwolken muss man sich in Wien nicht ärgern, denn das Angebot an Indoor-Spielplätzen steigt stetig. Am Wochenende eröffnet etwa „World4Kids“ ihren dritten Spieleraum in Wien – und zwar in der Altmannsdorfer Straße 164. Auf 180 Quadratmetern findet sich ein Bällebad, genug Platz für rasante Bobby-Car-Rennen und ein Kletterturm.Bis zu 40 Kinder haben hier Platz zum Spielen.

„Bei uns gibt es auch Mitgliedschaften, ähnlich wie bei einem Fitnesscenter“, sagt Betreiber Michael Havel. Wer sich für eine Monatskarte (35 Euro pro Familie) oder Jahreskarte (250 Euro pro Familie) entscheidet, bekommt einen Chip ausgehändigt und kann zu den Öffnungszeiten (Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr) immer hinein.