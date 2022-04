Wiens erster Bügel für Behinderten-Lastenrad in Neubau

Am Siebensternplatz wurde Wiens erster Behinderten-Lastenradbügel aufgestellt. Hier wohnt eine Familie mit einem fünf Jahre alten Kind, dessen Mobilität wegen eines Gendefektes eingeschränkt ist.

Die Familie nutzt für viele Wege in der Stadt ein Lastenrad. Um die Wege vom Abstellplatz des Lastenrades zur Wohnung kurz zu halten, wurde jetzt ein speziell gekennzeichneter Bügel installiert. Ähnliches kennt man sonst nur von Pkw: Personen mit Behindertenausweis können einen für ihr Auto ausgeschilderten Behindertenstellplatz beantragen. Die Familie hat sich darum bei Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) gemeldet und ihr Problem geschildert.

„Mit dem Lastenrad Besorgungen zu erledigen, ist umweltfreundlich und effizient. Wenn ich das unterstützen kann und in diesem Fall den Alltag einer Familie in Neubau vereinfachen kann, dann freut mich das sehr“, so Reiter.