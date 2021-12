Tag der Menschen mit Behinderung: Eine ganz besondere Messe im Stephansdom

Die in Wien besonders verbreitete „Gott, wie arm“-Haltung gegenüber behinderten Menschen sei das Schlimmste, sagt Dom-Prediger Ewald Huscava in seiner Predigt. „Man muss viel mehr verinnerlichen, dass das Gegenüber ein vollwertiger Mensch ist und man sich nur auf dessen Bedürfnisse einstellen muss.“

Gemeinschaft nicht nur an einem Tag

Dass in der Erzdiözese Wien mit behinderten Menschen gearbeitet werde, sei nicht nur an diesem einen Tag der Fall, sagt Anamarija Sobocanec-Sostaric, Fachreferentin der Seelsorge für Menschen mit intellektueller und mehrfacher Behinderung. Allein auf die Messe habe man sich monatelang vorbereitet. „Aber es muss noch mehr getan werden. In den Pfarren, eigentlich in allen Bereichen der Welt, muss das Miteinander viel mehr gefördert werden.“ Davon würde jeder nur profitieren, sagt sie.

So bunt, liebevoll, berührend und auch lustig, wie dieser von allen gemeinsam gestaltete Gottesdienst abgelaufen ist, kann man das nur unterschreiben.