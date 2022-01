Wiens erste Museumswohnung für eine Frau

Die fehlende „Adding Culture“ was Frauen betrifft – die im Gegenteil zur negativ behafteten „Cancel Culture“ hinzufügen und nicht zensieren will – sei ein internationales Phänomen, sagt Monika Sommer, Direktorin des Haus der Geschichte Österreich. Am Prato della Valle in Padua (Italien) gibt es zum Beispiel 78 Denkmäler und bis heute kein einziges für eine Frau. Und das, obwohl einerseits Elena Lucrezia Cornaro Piscopia dort 1678 als weltweit erste Frau zur Doktorin ernannt wurde und andererseits zwei leer stehende Sockel für Denkmäler auf dem Platz zu finden sind. Ein Argument gegen eine Frauen-Statue war zum Beispiel „man müsse aus der Vergangenheit lernen, nicht diese ändern“. Die Diskussion schaffte es sogar in die New York Times.