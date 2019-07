54 weibliche Ikonen im Straßenbild: Die Seestadt ist eine Pionierin

Auch an anderen Stellen in der Stadt sind weibliche Namen dazugekommen: Heuer waren es bis dato 9, im gesamten Jahr 2018 sogar 42 Straßennamen. An der Geschlechteraufteilung wird sich dadurch nicht allzu viel ändern. Denn es kamen im gleichen Zeitraum auch 30 Männernamen dazu.

Frau erbaut höchstes Holzhochhaus

Übrigens sind in der Seestadt nicht nur die Straßen und Plätze weiblich. Das Hoho, das höchste Holzhochhaus Österreichs, wird in Aspern von Cornelia Palffy errichtet.