Wiens erste Foodhall entsteht in der alten Remise der Badner Bahn

Dort, zwischen Eichenstraße, Wolfganggasse, Marx-Meidlinger-Straße und Gaudenzdorfer Gürtel entsteht bis 2023 ein neuer Stadtteil mit 850 geförderten Wohnungen. „Wir sehen uns als Plattform für alle Kultur- und Kulinarik-Verliebten in der Stadt“, sagt Martin Rohrbach. Er ist kein Unbekannter in der Szene. Für Do & Co hat er viele Jahre das Filmfestival auf dem Rathausplatz organisiert, für Vapiano neue Konzepte erarbeitet. Dann war er in der Immobilienentwicklung tätig und hat unter anderem in Bratislava den Stanica-Nivy-Markt mitentwickelt. Aber irgendwann, sagt Rohrbach, hatte er genug von Vorstandssitzungen, für die er die „Tausende Power-Point-Präsentation“ machen musste und sehnte sich nach „etwas Sinnhaftem“.

Im Gleisgarten hat er das gefunden. Die Foodhall in der alten Remise ist sein Herzensprojekt. „Wir haben immer drauf gewartet, dass so etwas in Wien gemacht wird. Jetzt machen wir’s selber“, sagt er.

Noch ist die Remise eine Baustelle. Aber bald soll dort links neben dem Eingang eine Gin-Destillerie stehen und rechts ein Bäcker (auch) Süßes verkaufen. Es folgen Gemeinschaftstische zum Arbeiten und Tische zum Essen und Trinken.