Stürmische Tage in Wien bekommen Gegenwind

Der Weinbauverein sei jedenfalls aufgerufen, die Teilnahme seiner Mitglieder am runden Tisch zu organisieren. Zeit für eine Einigung wäre bis zum nächsten Mailüfterl im kommenden Jahr. Aufgeben will Papai jedenfalls nicht, vorstellbar wäre für ihn die Wiener Landwirtschaftskammer stärker einzubinden. Dort ist man offen für Initiativen und Konzepte: „Gerade nach Corona suchen die Leute Orte der Begegnung. Es braucht einen Schulterschluss aller Akteure“, so eine Sprecherin.