Ein Glaserl Spätsommer: Weinfeste in Niederösterreich

Erste Lagen-Tour de Vin

Bei 68 Traditionsweingütern in der Region Donau, Kamptal, Kremstal, Traisental, Wagram sowie Wien und Carnuntum, 4. bis 5. September (10–18 Uhr), bietet erlesene Kulinarik und viel Rahmenprogramm, u. a.: Kellerführungen (etwa Schloss Gobelsburg), Foodtrucks (etwa Weingut Weszeli/Langenlois, Weingut Huber/Reichersdorf und am Anger in Höflein) bis zu Raritäten-Verkostungen (Weingut Stadt Krems und Weingut Schmid/Stratzing).

Tour de Vin-Pass mit Adressen und allen Infos zum Download unter traditionsweingueter.at

Genussherbst in der Thermenregion Wienerwald

Am 4. und 5. bzw. 11. und 12. September, am besten vorab Platz reservieren. Einige Highlights:

– Badener Traubenkur und Traubenkirtag (4. 9. ab 10 Uhr)

– Geführte Riedenwanderung in Gumpoldskirchen (5. 9.) und Leobersdorf (4. und 5. 9.);

Infos zu Nächtigungspaketen: wienerwald.info/genussherbst

Weinherbst in Carnuntum

Auch das Römerland östlich von Wien lockt mit Wein, Geschichte und Genuss, u.a.

– Göttlesbrunner-Arbesthaler Wandertag (10. 10., Start um 8 Uhr); carnuntum.com

Übernachten bei Weingütern

Einige Beispiele:

– Weingut Malat, malat.at

– Weingut Nigl, weingutnigl.at

– Heurigenhof Bründlmayer, heurigenhof.at



Hilfe bei der Zimmersuche? Mail an: urlaub@donau.com