Wiener Wein: Gemischter Satz soll dem Klimawandel trotzen

Dadurch werde sich die Sortenzusammensetzung des Wiener Gemischten Satzes mittelfristig ändern. "Wahrscheinlich werden wir in Zukunft weniger Neuburger auspflanzen - sondern mehr Riesling, weil er mehr Säure hat", sagt Podsednik. Den Grünen Veltliner werde es zwar weiterhin geben, er werde sich geschmacklich aber ebenso weiterentwickeln wie in den vergangenen 50 Jahren. Heute sei er "wesentlich weniger sauer als nich in der Generation unserer Großeltern". Auch pilz-widerstandsfähige (PIWI)-Sorten werden an Bedeutung gewinnen.

Begrünung gegen Erosion

Eine weitere Strategie im Kampf gegen Ernteeinbußen in Folge des Klimawandels sei ein intensives Boden- und Begrünungsmanagement, erklärt Winzer Gerhard Lobner. Da extreme Witterungsverhältnisse - etwa sturzflutartige Regenfälle, die auf Trockenperioden folgen - schnell zu Bodenerosionen führen können, müsse der Boden intensiv und artenreich begrünt werden. "So bauen wir eine Schicht Humus auf, die eine Speicherzone für Wasser bildet. Die Wurzeln von Gras, Klee, Moos und sogenannten Unkräutern wie Löwenzahn, Brennesseln oder Kresse halten den Boden fest. Und sie steigern die Aufnahmefähigkeit des Bodens für Wasser; es kann mehr versickern und die Gefahr von Überschwemmungen sinkt. Begrünter Boden bietet also einen Schutz gegen Erosion und kommt mit Trockenheit besser zurecht."

Gleichzeitig verbessere ein begrünter Untergrund die Weinberge selbst. "Das Grün speichert Wasser und hält es zurück, weshalb begrünter Boden bei längeren Hitzeperioden kühler bleibt und nicht so schnell austrocknet", erläutert Lobner. "Gleichzeitig entsteht Nährstoffkonkurrenz zu den Rebstöcken - eine Art gesunder Stress, der die Pflanzen kräftig und widerstandsfähig macht."

Das Bodenmanagement soll trotz großen Aufwands und entsprechender Kosten im Wiener Weinbau künftig eine große Rolle spielen. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Lagenklassifizierung.