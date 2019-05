Wiener Stadträtin Ulli Sima: "FPÖ ist Lobby für Gesetzesbrecher"

Manche Besitzer von Listenhunden – also von jenen Hunden, die Sie Kampfhunde nennen – beklagen das Gegenteil und erzählen von Anfeindungen.

In der Stadt, in der der Platz stärker begrenzt ist als am Land, kann das Zusammenleben nur mit Rücksichtnahme funktionieren. In den vergangenen Wochen gab es wieder Vorfälle, bei denen Besitzer von Kampfhunden leichtfertig waren. Eine Frau erlitt schwere Wunden bis auf den Knochen, ein Chihuahua wurde zu Tode gebissen, ein Faltenhund schwer verletzt und erst am Freitag hat ein Kampfhund einen kleinen Yorkshire Terrier getötet.

Die Strafen bei Verstößen gegen Leinen- oder Maulkorbpflicht sind massiv. Zuletzt musste ein Halter 1.000 Euro zahlen. Ist das wirklich verhältnismäßig?

Wenn jemand mit einem Tier unterwegs ist, das 60 Kilo schwer ist und eine Bisskraft hat, mit der es Ihnen den Arm abbeißen oder Sie sogar töten kann? Ja. Das sind so massive Auswirkungen, dass wir uns als Gesetzgeber für hohe Strafen entschieden haben.