Klagen nach Hasspostings: Sima ohne Verständnis für Philippa Strache

Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima wirft Philippa Strache vor, Hass im Netz zu schüren. Man bereite auch Klagen vor, sagt Sima dem KURIER, allerdings nicht gegen die Gattin des Vizekanzlers, sondern gegen die Autoren diverser Hasspostings auf deren Facebook-Profil.

Der Streit begann bereits am Mittwoch. Die SPÖ-Stadträtin kritisierte Frau Strache, die Tierschutzbeauftrage der Bundes-FPÖ ist, weil diese über Sima schrieb: „Wie eiskalt kann man sein.“ Sima habe „lächelnd“ in ORF-„ Wien Heute“ die Frage bejaht, ob sie Listenhunde (umgangssprachlich Kampfhunde) am liebsten gar nicht mehr in Wien sehen wolle.

Sima attestierte Strache, damit die Wut ihrer Facebook-Fans „gezielt“ geschürt zu haben. Gegenüber dem KURIER bekräftigt Sima den Vorwurf: „Mein Statement ist von Frau Strache sehr verkürzt und fast schon sinnentstellend wiedergegeben worden. Ich werfe der FPÖ im Speziellen vor, Hass im Netz mit Halbwahrheiten zu befeuern. Danach gibt man sich über Hasspostings immer betroffen, da steckt politisches Kalkül dahinter.“

Sima: Aus Worten können Taten werden

Tatsächlich herrschte zeitweise ein martialischer Ton unter Straches Posting. „Ka Patrone mehr über?“, fragte ein Facebook-Nutzer. „Abschaum“, urteilte ein anderer. Nach Kritik der Plattform FPÖ Fails wurden die radikalsten Angriffe zwar gelöscht. Sima sagt dennoch: „Irgendwann werden den verbalen Drohungen auch handgreifliche Taten folgen, wie es in anderen Ländern schon passiert ist.“ Juristisch werde man konsequent vorgehen. „Wir werden selbstverständlich alles, was klagswürdig ist, auch klagen.“

Man habe von Sima den Auftrag bekommen, die Postings zu prüfen, sagt Anwältin Maria Windhager auf KURIER-Anfrage. Möglich seien Privatanklagen wegen des Straftatbestands der Beleidigung.

Was Strache und Sima inhaltlich so entzweit, ist das neue Wiener Tierhaltegesetz. So gibt es mittlerweile eine generelle Maulkorbpflicht für sogenannte Kampfhunde. Außerdem gilt für alle Wiener, die sich ab kommendem Juli einen Hund kaufen, die Pflicht, einen Kurs über artgerechte Haltung zu absolvieren. Besitzer von Listenhunden müssen zusätzlich ein Alkohol-Limit von 0,5 Promille einhalten.