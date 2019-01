Essverbot für alle Öffis gefordert

Was Fahrgäste der U6 bereits seit vier Monaten kennen, gilt ab morgen, Dienstag, auch auf allen anderen Wiener U-Bahn-Linien: das Essverbot. Und so wie es aussieht, dürfte in dieser Hinsicht das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Laut Wiener Linien ist eine Ausweitung der Regelung auf Straßenbahnen und Busse „nicht ausgeschlossen“. Einen konkreten Zeitplan gebe es allerdings noch nicht.

Beim seit Jahresbeginn neu besetzten Fahrgastbeirat würde man ein Essverbot in allen Öffis jedenfalls begrüßen. Wie dessen Vorsitzender, Josef Michael Schopf – seines Zeichens pensionierter Professor für Verkehrsplanung und -technik an der TU Wien – betont, gebe „es in dieser Hinsicht keinen logischen Unterschied zwischen U-Bahnen und allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln“. Wer A sagt, müsse auch B sagen.

Das Fahrverhalten eines Busses sei schließlich noch unvorhersehbarer als das einer U-Bahn-Garnitur. Plötzliche Vollbremsungen seien im Straßenverkehr wahrscheinlicher als im U-Bahn-Tunnel – was das Risiko, als Fahrgast den Kaffee des Sitznachbarn abzubekommen, deutlich erhöhe.