Zu kurz, als dass sich Essen lohnt

Innsbruck und Klagenfurt sind weiter als Wien. Essen in den Öffis? Bitte nein: Seit Jahren schon ist das Verzehren jeglicher Lebensmittel in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Tiroler Landeshauptstadt untersagt und so etabliert, dass eigentlich nur noch Journalisten außerhalb Tirols danach fragen. Die treffen dann aber oft auf ein amüsiertes Gegenüber bei den Verkehrsbetrieben, das erklärt, dass die Distanzen in der Stadt „durchaus nicht so groß“ seien. Da lohne es sich gar nicht, sich mit Nahrung für die Fahrt einzudecken.

In den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH ist Essen ebenfalls tabu. Das ist in den Beförderungsrichtlinien festgeschrieben: Unter Punkt 3.3., Abschnitt h.) wird den Fahrgästen insbesondere untersagt, Eis, Speisen und Getränke zu konsumieren. Mit nacktem Oberkörper dürfen sie übrigens auch nicht in den Bus. Das Ess- und Trinkverbot wird unter anderem mit Sicherheitsgedanken argumentiert: Bei Notbremsungen seien „unvorhergesehene Auswirkungen“ nicht ausgeschlossen.