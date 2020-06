Wiener SPÖ blockiert gerechteres Wahlrecht

Wir haben uns geeinigt, dass wir uns in diesem Punkt nicht geeinigt haben." So gaben am Freitag SPÖ-Landesparteisekretär Georg Niedermühlbichler und der grüne Klubobmann David Ellensohn offiziell bekannt, was seit Donnerstag klar war: Trotz ewigem Gezerre wird es keine gemeinsame umfassende Reform des Wiener Wahlrechts geben. Jahrelang hatten die Grünen darauf gedrängt, das bisherige System, das die stimmenstärkste Partei bei der Mandatsverteilung massiv bevorzugt, zu ändern.

Letztlich konnte man sich nur darauf einigen, die verfassungsrechtlich notwendigen Reparaturen beim Wahlrecht für Strafgefangene und bei der Briefwahl gemeinsam zu beschließen. Hätte man darauf verzichtet, würde eine Anfechtung der kommenden Wahl drohen.

Die strittige Frage Mandatsverteilung wird hingegen im koalitionsfreien Raum entschieden. Bei der nächsten Landtagssitzung am 27. März werden die Grünen einen entsprechenden Antrag einbringen. "Er soll der Regelung entsprechen, die auch bei den Nationalratswahlen zur Anwendung kommt", sagt Ellensohn. Damit würden die Grünen auch dem Notariatsakt Genüge tun, den die jetzige Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou gemeinsam mit FPÖ und ÖVP im Jahr 2010 unterzeichnet hat. Damals hatten sich die drei Parteien verpflichtet, für ein gerechteres Wahlrecht zu sorgen, nach dem jede Stimme möglichst gleich viel wert ist.

Theoretisch könnten die Grünen jetzt gemeinsam mit der Opposition ein Wahlrecht beschließen, das der SPÖ noch mehr Mandate kostet als das letzte Kompromiss-Angebot der Grünen in den Verhandlungen mit der SPÖ.